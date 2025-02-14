«Жёсткая защита на грани фола». Алексей Швед высказался об УНИКСе

Разыгрывающий «Зенита» Алексей Швед высказался о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Команды встречались в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 92:83 (21:16, 12:27, 35:21, 24:19) одержали подопечные Хавьера Паскуаля.

«С чем связываю большое число потерь? УНИКС — это команда, которая играет жёсткую защиту на грани фола. В первой половине матча потеряли пять-семь мячей, но потом собрались и начали играть умнее. Они давали мяч в борьбу, и очень много было открытых бросков, или бросков, после которых потом шёл проход. Были командные движения, и я считаю, что вторую половину мы сыграли отлично», — приводит слова Шведа пресс-служба «Зенита».

Главные новости дня: