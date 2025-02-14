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«Жёсткая защита на грани фола». Алексей Швед высказался об УНИКСе

«Жёсткая защита на грани фола». Алексей Швед высказался об УНИКСе
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Разыгрывающий «Зенита» Алексей Швед высказался о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Команды встречались в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 92:83 (21:16, 12:27, 35:21, 24:19) одержали подопечные Хавьера Паскуаля.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 83
УНИКС
Казань
Зенит: Бэйкон - 30, Швед - 15, Фрейзер - 11, Уайт - 11, Жбанов - 10, Хантер - 8, Карасёв - 4, Воронцевич - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов, Пойтресс
УНИКС: Найт - 24, Акун-Пёрселл - 20, Д. Кулагин - 15, Бако - 15, Рейнольдс - 7, Торопов - 2, Комолов, Илюк, Стуленков, Лопатин, Платунов

«С чем связываю большое число потерь? УНИКС — это команда, которая играет жёсткую защиту на грани фола. В первой половине матча потеряли пять-семь мячей, но потом собрались и начали играть умнее. Они давали мяч в борьбу, и очень много было открытых бросков, или бросков, после которых потом шёл проход. Были командные движения, и я считаю, что вторую половину мы сыграли отлично», — приводит слова Шведа пресс-служба «Зенита».

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