Джимми Батлер — после четырёх игр за «Голден Стэйт»: у нас должно было быть четыре победы

Новичок «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер поделился мнением о своей игре после перехода в новую команду. Лёгкий форвард принял участие в четырёх матчах в майке «воинов». В этих встречах «Голден Стэйт» одержал три победы и потерпел одно поражение.

«Когда на паркет выходят несколько хороших игроков, они всегда найдут способ победить. У нас должно было быть четыре победы. Но мы ещё с этим разберёмся», — приводит слова Батлера на своей странице в социальных сетях журналист Сэм Гордон.

В четырёх матчах за «Голден Стэйт» Батлер в среднем набирал 21,3 очка, совершал семь подборов и отдавал 5,3 передачи.

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