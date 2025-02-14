Кендрик Перкинс отреагировал на два очка Пола Джорджа более чем за 36 минут на паркете

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс поделился мнением о недавней игре форварда «Филадельфии Сиксерс» Пола Джорджа в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (96:100). Джордж провёл на площадке более 36 минут и за это время набрал два очка, сделал шесть подборов и отдал четыре передачи.

«Я понимаю, у тебя были травмы. Но два очка – это неприемлемо. Особенно в такой игре. Я ненароком мог бы набрать четыре очка в этом матче. Его брали для результата. Он его не показывает», — сказал Перкинс в эфире ESPN.

Материалы по теме Пол Джордж продемонстрировал худшую эффективность за последние 13 лет

Главные новости дня: