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Кендрик Перкинс отреагировал на два очка Пола Джорджа более чем за 36 минут на паркете

Кендрик Перкинс отреагировал на два очка Пола Джорджа более чем за 36 минут на паркете
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс поделился мнением о недавней игре форварда «Филадельфии Сиксерс» Пола Джорджа в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (96:100). Джордж провёл на площадке более 36 минут и за это время набрал два очка, сделал шесть подборов и отдал четыре передачи.

НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 96
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Расселл - 22, Уотфорд - 18, Джонсон - 16, Клэкстон - 13, Шарп - 8, Уильямс - 6, Уилсон - 6, Джонсон - 6, Мартин - 3, Эвбуомван - 2, Миллер-Уайтхэд, Бикман, Льюис
Филадельфия Сиксерс: Гримс - 30, Убре - 30, Эдвардс - 13, Батлер - 8, Ябуселе - 5, Драммонд - 4, Джордж - 2, Даутин - 2, Бона - 2, Макси, Каунсил, Океке

«Я понимаю, у тебя были травмы. Но два очка – это неприемлемо. Особенно в такой игре. Я ненароком мог бы набрать четыре очка в этом матче. Его брали для результата. Он его не показывает», — сказал Перкинс в эфире ESPN.

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