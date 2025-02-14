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Дуэйн Бэйкон объяснил причину провала «Зенита» во второй четверти матча с УНИКСом

Дуэйн Бэйкон объяснил причину провала «Зенита» во второй четверти матча с УНИКСом
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Лёгкий форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Встреча завершилась со счётом 92:83 (21:16, 12:27, 35:21, 24:19) в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 83
УНИКС
Казань
Зенит: Бэйкон - 30, Швед - 15, Фрейзер - 11, Уайт - 11, Жбанов - 10, Хантер - 8, Карасёв - 4, Воронцевич - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов, Пойтресс
УНИКС: Найт - 24, Акун-Пёрселл - 20, Д. Кулагин - 15, Бако - 15, Рейнольдс - 7, Торопов - 2, Комолов, Илюк, Стуленков, Лопатин, Платунов

«Чем можно объяснить провал, случившийся во второй четверти? Мы просто расслабились. Позволили себе слишком много потерь. Это их сильная сторона — они активно давят на соперника, вынуждая его ошибаться, терять мяч и затем быстро убегать в отрыв. Именно это они и сделали. Но во второй половине мы исправили ситуацию и в итоге добились победы», — приводит слова Бэйкона пресс-служба «Зенита».

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