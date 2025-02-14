Дуэйн Бэйкон объяснил причину провала «Зенита» во второй четверти матча с УНИКСом

Лёгкий форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Встреча завершилась со счётом 92:83 (21:16, 12:27, 35:21, 24:19) в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

«Чем можно объяснить провал, случившийся во второй четверти? Мы просто расслабились. Позволили себе слишком много потерь. Это их сильная сторона — они активно давят на соперника, вынуждая его ошибаться, терять мяч и затем быстро убегать в отрыв. Именно это они и сделали. Но во второй половине мы исправили ситуацию и в итоге добились победы», — приводит слова Бэйкона пресс-служба «Зенита».

Главные новости дня: