Каспер Уэйр заменит Дуэйна Бэйкона на Матче всех звёзд Единой лиги

Разыгрывающий московского ЦСКА Каспер Уэйр заменит лёгкого форварда петербургского «Зенита» Дуэйна Бэйкона на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ в составе команды «Гости». Об этом этом информирует пресс-служба турнира.

Сообщается, что Бэйкон не сможет принять участие в мероприятии в связи с возникшими семейными обстоятельствами, а также ввиду восстановления после травмы кисти.

Для Уэйра предстоящее участие в Матче всех звёзд Единой лиги станет третьим. В настоящий момент Каспер занимает 18-е место в истории Единой лиги по набранным очкам (1886) и 15-е – по результативным передачам (578).

Матч звёзд Единой лиги ВТБ запланирован на 16 февраля.

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