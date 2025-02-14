Отец Луки Дончича раскрыл, что сказал ему Леброн после обмена сына в «Лейкерс»

Саша Дончич, отец разыгрывающего Луки Дончича, поделился подробностями относительно разговора с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом после обмена сына в калифорнийскую команду.

«Леброн оказал нам тёплый приём. Он сказал мне и Луке, что, если нам что-то понадобится, мы можем обратиться к нему, что он на связи», — сказал Дончич-старший на канале POPoln kanal в YouTube.

После обмена в «Лос-Анджелес» Дончич принял участие в двух матчах, в которых в среднем набирал 15 очков, совершал 4,5 подбора и отдавал четыре результативные передачи.

Ранее эксперт Стивен Эй Смит предупредил Луку насчёт фанатов «Лейкерс».

Материалы по теме Стивен Эй Смит предупредил Луку Дончича насчёт фанатов «Лейкерс»

Дончич реализовал бросок на разминке от таймера: