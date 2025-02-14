Отец Луки Дончича раскрыл, что сказал ему Леброн после обмена сына в «Лейкерс»

Саша Дончич, отец разыгрывающего Луки Дончича, поделился подробностями относительно разговора с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом после обмена сына в калифорнийскую команду.
«Леброн оказал нам тёплый приём. Он сказал мне и Луке, что, если нам что-то понадобится, мы можем обратиться к нему, что он на связи», — сказал Дончич-старший на канале POPoln kanal в YouTube.
После обмена в «Лос-Анджелес» Дончич принял участие в двух матчах, в которых в среднем набирал 15 очков, совершал 4,5 подбора и отдавал четыре результативные передачи.
Ранее эксперт Стивен Эй Смит предупредил Луку насчёт фанатов «Лейкерс».
Дончич реализовал бросок на разминке от таймера: