Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Отец Луки Дончича раскрыл, что сказал ему Леброн после обмена сына в «Лейкерс»

Отец Луки Дончича раскрыл, что сказал ему Леброн после обмена сына в «Лейкерс»
Комментарии

Саша Дончич, отец разыгрывающего Луки Дончича, поделился подробностями относительно разговора с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом после обмена сына в калифорнийскую команду.

«Леброн оказал нам тёплый приём. Он сказал мне и Луке, что, если нам что-то понадобится, мы можем обратиться к нему, что он на связи», — сказал Дончич-старший на канале POPoln kanal в YouTube.

После обмена в «Лос-Анджелес» Дончич принял участие в двух матчах, в которых в среднем набирал 15 очков, совершал 4,5 подбора и отдавал четыре результативные передачи.

Ранее эксперт Стивен Эй Смит предупредил Луку насчёт фанатов «Лейкерс».

Материалы по теме
Стивен Эй Смит предупредил Луку Дончича насчёт фанатов «Лейкерс»

Дончич реализовал бросок на разминке от таймера:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android