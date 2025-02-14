«Это может удивить многих». Дончич рассказал, каким спортом занимался в детстве

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич вспомнил о занятиях спортом в школьные годы.

«В школе мы много занимались спортом, но в основном я играл в футбол и теннис. Как мне кажется, те занятия сейчас действительно помогают мне работать ногами. Это может удивить многих людей, они не знают этого факта обо мне – я занимался гимнастикой в течение одного года», — сказал Дончич в эфире Aspen Institute's Sports & Society.

Ранее отец Луки Саша Дончич поделился подробностями относительно разговора с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом после обмена сына в калифорнийскую команду.

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