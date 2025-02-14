Отец Луки Дончича раскрыл, что тревожило сына перед дебютом за «Лейкерс»

Саша Дончич, отец разыгрывающего Луки Дончича, рассказал об эмоциях сына перед дебютным матчем в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Первую игру в джерси «озёрников» словенец провёл с «Ютой Джаз» в регулярном чемпионате НБА. Встреча закончилась победой «Лос-Анджелеса» со счётом 132:113, а Лука в той игре набрал 14 очков, сделал пять подборов и отдал четыре передачи.

«Конечно, из-за недавней травмы были некоторые психологические проблемы. В его голове был страх: «А что, если случится рецидив?» Однако после матча он почувствовал большое облегчение и был действительно счастлив», — сказал Дончич-старший на канале POPoln kanal в YouTube.

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Дончич реализовал бросок на разминке от таймера: