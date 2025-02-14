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Отец Луки Дончича раскрыл, что тревожило сына перед дебютом за «Лейкерс»

Отец Луки Дончича раскрыл, что тревожило сына перед дебютом за «Лейкерс»
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Саша Дончич, отец разыгрывающего Луки Дончича, рассказал об эмоциях сына перед дебютным матчем в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Первую игру в джерси «озёрников» словенец провёл с «Ютой Джаз» в регулярном чемпионате НБА. Встреча закончилась победой «Лос-Анджелеса» со счётом 132:113, а Лука в той игре набрал 14 очков, сделал пять подборов и отдал четыре передачи.

НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
132 : 113
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 24, Ривз - 22, Хатимура - 21, Гудвин - 17, Дончич - 14, Хэйс - 12, Винсент - 11, Финни-Смит - 4, Моррис - 3, Милтон - 2, Джемисон - 2, Вандербилт, Кнехт
Юта Джаз: Коллинс - 17, Маркканен - 17, Кларксон - 16, Джузэнг - 14, Кольер - 13, Кесслер - 13, Джордж - 11, Филиповски - 9, Поттер - 2, Сенсабо - 1, Уильямс, Харклесс, Чьебв, Михайлюк

«Конечно, из-за недавней травмы были некоторые психологические проблемы. В его голове был страх: «А что, если случится рецидив?» Однако после матча он почувствовал большое облегчение и был действительно счастлив», — сказал Дончич-старший на канале POPoln kanal в YouTube.

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