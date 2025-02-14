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Россиянка Мария Клюндикова объяснила решение продолжить карьеру в женской НБА

Россиянка Мария Клюндикова объяснила решение продолжить карьеру в женской НБА
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26-летняя российская баскетболистка Мария Клюндикова (в девичестве Вадеева) дала комментарий по поводу решения продолжить карьеру в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Спортсменка заключила контракт с клубом «Лос-Анджелес Спаркс», за который уже выступала на протяжении двух сезонов.

«Почему решила продолжить карьеру в женской НБА? Очень соскучилась по международным матчам. Хотела продолжать выступать за океаном и дальше, но не получалось по разным причинам – ковид, СВО, беременность. Сейчас, когда вернулась в баскетбол после рождения ребёнка, поняла, что из-за отсутствия европейских соревнований мне не хватает именно международного опыта. Уровень баскетбола в женской НБА очень высокий, игроки там и мощнее, и быстрее. Раз есть возможность, нужно ехать и продолжать развиваться там», — приводит слова Клюндиковой пресс-служба Российской федерации баскетбола.

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