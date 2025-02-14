Владимир Гомельский объяснил причину поражения УНИКСа в матче ЕЛ с «Зенитом»

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого «Зенит» принимал казанский УНИКС. Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась победой хозяев паркета со счётом 92:83 (21:16, 12:27, 35:21, 24:19).

«92:83 в пользу «Зенита», но это не была лёгкая прогулка. Это была мужская борьба с первой до последней минуты. В какой-то момент во второй четверти казанцы поменяли систему защиты и, во-первых, догнали [«Зенит»], а во-вторых, вышли вперёд. Их преимущество достигало 10 очков, но за это пришлось расплатиться. Из-за перебора персональных замечаний не доиграли сразу три игрока.

Начиная с середины третьей четверти и до финального свистка у «Зенита» блестяще действовали Бэйкон и Швед. Просто здорово! Процент реализации трёхочковых бросков у «Зенита» выше, подборов больше. В общем, такая энергетически затратная игра в обороне УНИКС подвела. В конечном итоге это поражение оказалось, ну, что ли, результатом того, что лидирующие игроки выбыли с площадки», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

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