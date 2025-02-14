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Владимир Гомельский объяснил причину поражения УНИКСа в матче ЕЛ с «Зенитом»

Владимир Гомельский объяснил причину поражения УНИКСа в матче ЕЛ с «Зенитом»
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого «Зенит» принимал казанский УНИКС. Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась победой хозяев паркета со счётом 92:83 (21:16, 12:27, 35:21, 24:19).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
92 : 83
УНИКС
Казань
Зенит: Бэйкон - 30, Швед - 15, Фрейзер - 11, Уайт - 11, Жбанов - 10, Хантер - 8, Карасёв - 4, Воронцевич - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов, Пойтресс
УНИКС: Найт - 24, Акун-Пёрселл - 20, Д. Кулагин - 15, Бако - 15, Рейнольдс - 7, Торопов - 2, Комолов, Илюк, Стуленков, Лопатин, Платунов

«92:83 в пользу «Зенита», но это не была лёгкая прогулка. Это была мужская борьба с первой до последней минуты. В какой-то момент во второй четверти казанцы поменяли систему защиты и, во-первых, догнали [«Зенит»], а во-вторых, вышли вперёд. Их преимущество достигало 10 очков, но за это пришлось расплатиться. Из-за перебора персональных замечаний не доиграли сразу три игрока.

Начиная с середины третьей четверти и до финального свистка у «Зенита» блестяще действовали Бэйкон и Швед. Просто здорово! Процент реализации трёхочковых бросков у «Зенита» выше, подборов больше. В общем, такая энергетически затратная игра в обороне УНИКС подвела. В конечном итоге это поражение оказалось, ну, что ли, результатом того, что лидирующие игроки выбыли с площадки», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

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