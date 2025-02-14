Мария Клюндикова прояснила условия контракта с клубом женской НБА

26-летняя российская баскетболистка Мария Клюндикова (в девичестве Вадеева) поделилась подробностями относительно контракта с клубом женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Лос-Анджелес Спаркс». Ранее спортсменка уже выступала за калифорнийскую команду на протяжении двух сезонов.

«Контракт только на ближайший сезон? Да. Это старый контракт новичка. Он замораживается, был рассчитан как раз на три сезона. Четвёртый тоже закреплён, но уже на других условиях. Я как игрок с большим победным опытом горю желанием выигрывать и дальше. Хочется быть лидером команды, показать свои лучшие качества и заслужить игровое время», — приводит слова Клюндиковой пресс-служба Российской федерации баскетбола.

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