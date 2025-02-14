Юрист Екатерина Гордон: Янису Тимме передали компромат, который он не смог переварить

Юрист и общественный деятель Екатерина Гордон рассказала, что латвийский баскетболист Янис Тимма перед смертью получил компромат на бывшую жену Анну Седокову.

«По итогам нашего личного расследования Янису передали компромат на Анну, который он чисто по-человечески не смог переварить. Мы также знаем, какого рода обвинения поступали от него Анне», — написала Гордон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Яниса не стало в ночь на 17 декабря мск 2024 года. Спортсмену было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке которого был номер Седоковой и просьба ей позвонить.

Седоковой понадобилась капельница после смерти Яниса Тиммы: