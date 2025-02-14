Юрист Екатерина Гордон категорично ответила, могли ли Яниса Тимму убить

Юрист и общественный деятель Екатерина Гордон заявила, что оснований расценивать смерть латвийского баскетболиста Яниса Тиммы как убийство нет. Первоначальной версией ухода Яниса из жизни считается суицид.

«Полагаю, что говорить о том, что его убили, ни одного основания нет. Его убила, фигурально выражаясь, правда, но это не уголовная статья. В любом случае должны быть результаты экспертиз, в частности его телефона. Должна быть опрошена родня. Этим сейчас следователи и должны заняться», — написала Гордон на своей странице в социальных сетях.

Тимма скончался в прошлом году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года.

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