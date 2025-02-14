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Названо примерное время возращения в строй Энтони Дэвиса после травмы

Названо примерное время возращения в строй Энтони Дэвиса после травмы
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Новичок «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис будет отсутствовать как минимум четыре недели. Об этом информирует ESPN US. Дэвис получил травму в первой же игре в составе «Далласа». Это случилось в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Хьюстон Рокетс» (116:105). Энтони покинул паркет в третьей четверти. У спортсмена диагностировали растяжение приводящей мышцы левого бедра.

Сообщается, что «Маверикс» будут с осторожностью готовить Дэвиса к возращению на площадку и не станут форсировать события.

Ранее сообщалось, что «Даллас» потерял ещё одного игрока – центрового Дэниела Гэффорда.

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Реакция Кевина Дюранта на новость об обмене Дончича и Дэвиса:

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