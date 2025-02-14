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Тренера женской сборной Литвы по баскетболу обвинили в сексуальных домогательствах

Тренера женской сборной Литвы по баскетболу обвинили в сексуальных домогательствах
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Тренер женской сборной Литвы по баскетболу Римантас Григас попал под подозрение правоохранительных органов. Его обвиняют в сексуальных домогательствах.

Накануне в соответствующие органы поступили жалобы от баскетболисток сборной, которые решили не называть свои имена.

«Будет созвано заседание комиссии по этике и дисциплине, и будет назначен человек, который окончательно подготовит протокол сбора фактов.

Затем это будет передано игрокам сборной, в первую очередь нам нужна информация от них», – приводит слова президента Федерации баскетбола Литвы Миндаугаса Балчюнаса «Sputnik Литва» на своей странице в социальных сетях.

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