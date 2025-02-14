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Бен Симмонс прокомментировал дебютную игру в составе «Клипперс»

Бен Симмонс прокомментировал дебютную игру в составе «Клипперс»
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Новичок «Лос-Анджелес Клипперс», защитник Бен Симмонс дал свой комментарий после дебютной игры в составе команды с «Ютой Джаз» (120:116 ОТ) в рамках регулярного чемпионата лиги НБА (Национальной баскетбольной ассоциации).

НБА — регулярный чемпионат
14 февраля 2025, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
116 : 120
ОТ
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Филиповски - 20, Маркканен - 20, Коллинс - 17, Кольер - 16, Джордж - 13, Сенсабо - 10, Джузэнг - 8, Михайлюк - 7, Поттер - 3, Уильямс - 2, Кесслер, Мартин
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 41, Харден - 32, Симмонс - 12, Зубац - 10, Джонс - 8, Богданович - 7, Батюм - 6, Данн - 4, Боучэмп, Миллер, Кристи, Браун, Джонс, Миллз

«На протяжении всей игры парни по-настоящему боролись за победу. Мы, кажется, проигрывали около 20 очков в какой-то момент, но все оставались собранными. Игры перед перерывом на Матч всех звёзд могут быть опасными. Но все в команде сохраняли концентрацию до самого конца и сумели добиться нужного результата», — приводит слова Симмонса известный инсайдер Ло Мюррэй на своей странице в социальных сетях.

Симмонс набрал за матч 12 очков, сделал восемь подборов и шесть передач.

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