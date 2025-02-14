Бен Симмонс прокомментировал дебютную игру в составе «Клипперс»

Новичок «Лос-Анджелес Клипперс», защитник Бен Симмонс дал свой комментарий после дебютной игры в составе команды с «Ютой Джаз» (120:116 ОТ) в рамках регулярного чемпионата лиги НБА (Национальной баскетбольной ассоциации).

«На протяжении всей игры парни по-настоящему боролись за победу. Мы, кажется, проигрывали около 20 очков в какой-то момент, но все оставались собранными. Игры перед перерывом на Матч всех звёзд могут быть опасными. Но все в команде сохраняли концентрацию до самого конца и сумели добиться нужного результата», — приводит слова Симмонса известный инсайдер Ло Мюррэй на своей странице в социальных сетях.

Симмонс набрал за матч 12 очков, сделал восемь подборов и шесть передач.