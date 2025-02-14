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Карвел Андерсон выбыл из состава «Локомотива-Кубань» до конца сезона

Карвел Андерсон выбыл из состава «Локомотива-Кубань» до конца сезона
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев сообщил, что защитник красно-зелёных Карвел Андерсон из-за полученной травмы в матче с «Пармой» выбыл из состава до конца сезона. Краснодарские баскетболисты одержали победу в выездной встрече с «Пармой» со счётом 91:82.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
82 : 91
Локомотив-Кубань
Краснодар
Парма: Нэвелс - 24, Хэмм - 22, Руженцев - 10, Якушин - 9, Захаров - 7, Шашков - 6, Свинин - 2, Ильницкий - 2, Морозов, Тучков, Фирсов, Егоров
Локомотив-Кубань: Уэйли - 22, Миллер - 21, Кливленд - 18, Темиров - 10, Елатонцев - 9, Емченко - 6, Гудумак - 2, Узинский - 2, Шеянов - 1, Квитковских, Андерсон

«К сожалению, мы до конца сезона потеряли Карвела Андерсона, который получил тяжёлое повреждение в матче с «Пармой». Для нас это, безусловно, большая потеря. Карвел — один из лидеров нашей команды, ключевой игрок, снайпер. Чтобы его заменить, нам придётся искать внутренние ресурсы и, возможно, смотреть усиление на рынке свободных агентов. Желаю Карвелу здоровья и скорейшего восстановления!» — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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