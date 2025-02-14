Карвел Андерсон выбыл из состава «Локомотива-Кубань» до конца сезона

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев сообщил, что защитник красно-зелёных Карвел Андерсон из-за полученной травмы в матче с «Пармой» выбыл из состава до конца сезона. Краснодарские баскетболисты одержали победу в выездной встрече с «Пармой» со счётом 91:82.

«К сожалению, мы до конца сезона потеряли Карвела Андерсона, который получил тяжёлое повреждение в матче с «Пармой». Для нас это, безусловно, большая потеря. Карвел — один из лидеров нашей команды, ключевой игрок, снайпер. Чтобы его заменить, нам придётся искать внутренние ресурсы и, возможно, смотреть усиление на рынке свободных агентов. Желаю Карвелу здоровья и скорейшего восстановления!» — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».