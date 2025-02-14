Брайан Уиндхорст негативно оценил игру «Миннесоты» в текущем сезоне

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что «Миннесота Тимбервулвз» не сможет стабилизировать свою игру в текущем сезоне после очевидного спада.

«Это была лучшая оборонительная команда в прошлом сезоне НБА, а сейчас они далеко не на вершине в этом плане. Мы все наблюдаем их очевидный спад.

Они думали, что Донте Дивинченцо сможет повести команду за собой вперёд, но у него тоже не лучший сезон в карьере. Майку Конли уже 37 лет, и его спаду тоже не стоит удивляться, однако в прошлом сезоне он тоже был хорош в атаке. В целом они неспособны компенсировать атакой весь регресс, который собрался в защите», — приводит слова Уиндхорста FirstTake на своей странице в социальных сетях.