Карл-Энтони Таунс доволен игрой в составе «Нью-Йорк Никс»

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» американец Карл-Энтони Таунс позитивно высказался по поводу игры своей команды, куда прибыл в октябре 2024 года из «Миннесоты».

«В нападении у нас всё отлично. В защите нам есть над чем работать. Это больше касается надёжности, дисциплины, но я думаю, что мы стали намного лучше, чем были в начале сезона. Мы всегда стараемся стать на 1% лучше с каждым матчем, и я думаю, что у нас это неплохо получается», — приводит слова Таунса Hoopswire.

Напомним, «Никс» в текущий момент занимают третье место в Восточной конференции с результатом 36-18.