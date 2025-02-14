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Опубликованы окончательные составы на Матч всех звёзд Единой лиги

Опубликованы окончательные составы на Матч всех звёзд Единой лиги
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16 февраля в Москве на «ВТБ Арене» состоится Матч всех звёзд Единой лиги. Накануне определился окончательный состав участников главного баскетбольного события этой зимы.

Хозяева:

Антон Астапкович, Никита Курбанов (ЦСКА);
Георгий Жбанов, Андрей Воронцевич («Зенит»);
Александр Гудумак, Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань»);
Вячеслав Зайцев («Уралмаш»);
Евгений Бабурин («Пари Нижний Новгород»);
Тимофей Герасимов («Енисей»);
Илья Попов («Самара»);
Андрей Зубков, Макар Коновалов (МБА-МАИ).

Гости:

Мело Тримбл, Алекса Аврамович, Каспер Уэйр (ЦСКА);
Маркос Найт, Джален Рейнольдс, Девон Акун-Пёрселл (УНИКС);
Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»);
Джавонте Даглас («Уралмаш»);
Ройс Хэмм, Гарретт Нэвелс («Парма»);
Керем Кантер («Автодор»);
Зак Наталл («Пари НН»).

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