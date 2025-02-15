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Алексей Швед поддержал переход Луки Дончича в «Лейкерс»

Алексей Швед поддержал переход Луки Дончича в «Лейкерс»
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Разыгрывающий «Зенита» Алексей Швед высказался по поводу перехода словенского разыгрывающего Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Не сказал бы, что пристально слежу за этой историей. Скажу лишь, что Лука – крутой игрок. Не знаю, что произошло у него с руководством «Далласа», но в Лос-Анджелесе у него всё будет отлично. Болельщики его любят, отличный город для жизни. Думаю, для него только плюс, что он перешёл в «Лейкерс», а не остался в «Маверикс».

Джеймс говорил, что хотел побороться за титул бок о бок с Дончичем. Так что Леброн может и задержаться. Потенциально у них может получиться отличная связка. Лука хорошо видит площадку. Посмотрим», – приводит слова Шведа телеграм-канал «Свободный агент».

Напомним, в начале февраля «Лос-Анджелес» и «Даллас Маверикс» совершили громкий обмен, по итогам которого в «Даллас» перешёл бигмен Энтони Дэвис, в обратном направлении отправился словенский баскетболист.

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