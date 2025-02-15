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В НБА представили обновлённый рейтинг MVP перед Матчем звёзд. Леброн — в топ-6

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) на своём официальном сайте перед началом уикенда, в котором состоится Матч звёзд, опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.

Рейтинг MVP НБА на 15 февраля 2025 года:

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»);

2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»);

3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»);

4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»);

5. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»);

6. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»);

7. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»);

8. Джарен Джексон («Мемфис Гриззлиз»);

9. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»);

10. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).