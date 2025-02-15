Дрэймонд Грин получил предупреждение от НБА

34-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», рассказал, что получил предупреждение от руководства североамериканской лиги за агрессивную игру в последних матчах.

«На днях я получил уведомление от лиги, по-видимому, о том, что в последних нескольких матчах я играл слишком агрессивно, и они меня предупреждают. Но что это значит? Я не знаю. Однако очевидно: то, что я нахожусь в режиме «вперёд, к победе», является проблемой», — приводит слова Грина издание Sports Illustrated.

Грин ранее неоднократно наказывался за агрессивные действия на баскетбольной площадке. За свою карьеру он был дисквалифицирован шесть раз, в том числе за то, что взял в удушающий приём Руди Гобера («Миннесота Тимбервулвз») и ударил Юсуфа Нуркича (на тот момент игрок «Финикс Санз») по лицу, что привело к бессрочной дисквалификации.

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