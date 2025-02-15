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Виктор Вембаньяма назвал Леброна Джеймса самым недооценённым игроком

Виктор Вембаньяма назвал Леброна Джеймса самым недооценённым игроком
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21-летний звёздный французский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» на позиции форварда, Виктор Вембаньяма, отвечая на вопрос про самого недооценённого игрока североамериканской лиги, сказал, что таким является четырёхкратный чемпион Леброн Джеймс, представляющий коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я согласен с тем, что люди недооценивают Леброна Джеймса. Недооценка просто означает, что тебя не оценивают по достоинству, так? Потому, я думаю, Леброна недооценивают», — приводит слова Вембаньямы издание Sports Illustrated.

Ранее в НБА представили обновлённый рейтинг MVP, где Леброн занял шестое место.

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