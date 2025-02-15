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Тимофей Мозгов впечатлён статистикой Алексея Шведа в игре за «Зенит»

Тимофей Мозгов впечатлён статистикой Алексея Шведа в игре за «Зенит»
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» россиянин Тимофей Мозгов рассказал, что впечатлён статистикой разыгрывающего «Зенита» Алексея Шведа.

«Честно говоря, у меня не было возможности в последнее время внимательно следить за выступлениями Лёхи в Петербурге, но, судя по статистике, он ещё о‑го‑го. Может быть, и мне к нему присоединиться, тряхнуть стариной? Узнайте, есть ли в «Зените» вакансия (смеётся). Возможно, там пригодится качественный центровой на 15 минут?

Ну а если без шуток, то мне всегда нравилось играть вместе со Шведом, хотя и слышал много других мнений от игроков на этот счёт. Уверен, он вовсю разрезает защиту соперников своими передачами. Когда буду на родине, заскочу к нему в гости. Ну и вживую с удовольствием посмотрю, в какой Алексей будет форме», — приводит слова Мозгова «Матч ТВ».

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