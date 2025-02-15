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Результаты первого дня звёздного уикенда НБА. Известен последний участник Матча звёзд

Результаты первого дня звёздного уикенда НБА. Известен последний участник Матча звёзд
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В ночь на 15 февраля состоялся первый день звёздной программы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором состоялось сразу несколько матчей, включая игру знаменитостей. Самым ярким событием стала встреча восходящих звёзд североамериканской лиги, победитель которой получил путёвку в воскресный и главный Матч звёзд.

Результаты первого дня звёздного уикенда НБА

1. Матч знаменитостей — Команда легенды бейсбольной лиги МЛБ Барри Бондса обыграла коллектив легенды Национальной футбольной лиги (НФЛ) Джерри Райса со счётом 66:55. Самым ценным игроком (MVP) был признан актёр Роум Флинн, известный по роли в сериале «Смелые и красивые».

2. Матч восходящих звёзд состоял из двух полуфиналов и финала, команда-победитель которого получала путёвку в Матч звёзд. Участники: Команда Т (Тима Хардуэя), Команда М (Митча Ричмонда), Команда C (Криса Маллина), Команда G-League (Джереми Лина). Ознакомиться с составами можно по следующей ссылке.

Первый полуфинал: Команда Маллина обыграла команду Хардуэя — 40:34.
Второй полуфинал: Команда G-лиги выиграла у команды Ричмонда — 40:39.
Финал: Команда Маллина завоевала путёвку в основной Матч звёзд, обыграв G-лигу со счётом 25:14.

Состав команды Криса Маллина:

Стефон Касл («Сан-Антонио Спёрс»);
Далтон Кнехт («Лос-Анджелес Лейкерс»);
Джейлен Уэллс («Мемфис Гриззлиз»);
Кейонте Джордж («Юта Джаз»);
Зак Иди («Мемфис Гриззлиз»);
Трэйс Джексон-Дэвис («Голден Стэйт Уорриорз»);
Райан Данн («Финикс Санз»).

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