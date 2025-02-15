Один из главных претендентов на «Лучшего новичка» сезона стал MVP матча Восходящих звёзд

20-летний американский профессиональный баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» Стефон Касл, выступающий на позициях разыгрывающего и атакующего защитника, получил награду Самого ценного игрока (MVP) по итогам прошедшего Rising Stars матча в первый день звёздного уикенда североамериканской лиги.

Касл выступал за команду Криса Маллина и вместе с другими восходящими звёздами они смогли победить в обоих матчах и стать последними участниками основного Матча звёзд, где сразятся с опытными игроками НБА.

Со всеми результатами первого дня уикенда всех звёзд можно ознакомиться ниже.