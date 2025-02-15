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Стефен Карри стал лицом популярного бренда Stone Island

Стефен Карри стал лицом популярного бренда Stone Island
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36-летний американский баскетболист, с 2009 года выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, четырёхкратный чемпион североамериканской лиги Стефен Карри стал новым лицом популярного бренда Stone Island.

Stone Island — итальянская компания, производитель одежды премиум-класса.

Фото: stoneisland.com

Презентация сотрудничества Карри со Stone Island умышленно совпадает с уикендом всех звёзд НБА, который проходит с 14 по 16 февраля, в котором Стефен участвует. Во время выходных Карри представит чуть более полудюжины молодых спортсменов, которые должны были приняли участие в его молодёжном баскетбольном турнире Curry Camp в 2024 году, в своей собственной версии спортивного костюма Stone Island, сшитого на заказ. Этот костюм можно увидеть на Карри на изображениях выше.

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