Стефен Карри стал лицом популярного бренда Stone Island

36-летний американский баскетболист, с 2009 года выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, четырёхкратный чемпион североамериканской лиги Стефен Карри стал новым лицом популярного бренда Stone Island.
Фото: stoneisland.com
Презентация сотрудничества Карри со Stone Island умышленно совпадает с уикендом всех звёзд НБА, который проходит с 14 по 16 февраля, в котором Стефен участвует. Во время выходных Карри представит чуть более полудюжины молодых спортсменов, которые должны были приняли участие в его молодёжном баскетбольном турнире Curry Camp в 2024 году, в своей собственной версии спортивного костюма Stone Island, сшитого на заказ. Этот костюм можно увидеть на Карри на изображениях выше.