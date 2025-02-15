Претендент на первый номер драфта-2025 — о Матче звёзд: вернусь сюда в следующем году

Форвард университета Дьюк Купер Флэгг, который является главным претендентом на первый выбор на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2025 году, прокомментировал Матч звёзд НБА — 2025, проходящий с 14 по 16 февраля в Сан-Франциско.

«Чёрт… я хочу вернуться сюда [на Матч звёзд] в следующем году», — приводит слова Флэгга издание The Athletic.

По информации статистического портала StatMamba, 17-летний американец быстрее всех в истории университета Дьюка набрал 100+ очков, 50+ подборов и 20+ передач.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого дня звёздного уикенда НБА, в котором определился последний участник Матча звёзд, состоящий из восходящих легенд североамериканской лиги.