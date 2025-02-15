Новичок «Лейкерс» — об игре с Леброном на Матче звёзд: попытаюсь заявить о себе

23-летний американский профессиональный баскетболист клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Далтон Кнехт поделился своими ожиданиями от игры в воскресном Матче звёзд с составом своего звёздного партнёра по «Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Знаете, выступить против лучших игроков лиги на Матче звёзд будет весело. Я много раз смотрел в детстве по телевизору звёздный уикенд. Теперь я сам в этом участвую.

И мне придётся ведь выходить против Леброна, не так ли? Что ж, в такой момент, когда ты играешь против своего товарища по команде, мне остаётся только попытаться заявить о себе», — сказал Кнехт после Матча восходящих звёзд НБА.

Напомним, во время первого дня звёздного уикенда команда Кнехта одержала победу и завоевала путёвку в основной Матч звёзд.