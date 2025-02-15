В «Голден Стэйт Уорриорз» продемонстрировали внедрение роботов в тренировочный процесс

В команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» продемонстрировали внедрение роботов в тренировочный процесс во время технического саммита североамериканской лиги.

На видеоролике заметно, как один из роботов помогает звёздному разыгрывающему защитнику Стефену Карри во время бросковых упражнений, ловя мяч под кольцом и отдавая следующий. Другой робот ассистирует форварду Дрэймонду Грину в тренажёрном зале, а главный тренер команды Стив Керр расставляет роботов по площадке для отработки упражнений команды.

В пятницу НБА отпраздновала 25-летие проведения технических саммитов, что стало своего рода поворотным моментом. Мероприятие началось в 2000 году, когда в «Бай Арене» проходил звёздный уикенд, и теперь, четверть века спустя, Матч звёзд проходит в эти выходные в Сан-Франциско, а технологический саммит вернулся и продолжает набирать обороты.

«Наш первый технический саммит кажется далёким воспоминанием, потому что за последние 25 лет в сфере медиа и технологий появилось так много инноваций. Мы организовали технологический саммит в Сан-Франциско на заре интернета. В то время были скептики, в том числе многие видные лидеры спортивных СМИ, которые считали, что он [интернет] не станет такой преобразующей, как некоторые предсказывали, силой. И теперь мы рады возродить традицию и стремление к прогрессу в нашей лиге», — сказал комиссионер НБА Адам Сильвер о техническом саммите.