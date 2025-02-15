Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Крис Миддлтон посвятил трогательное письмо «Милуоки Бакс» после обмена

Крис Миддлтон посвятил трогательное письмо «Милуоки Бакс» после обмена
Аудио-версия:
Комментарии

33-летний звёздный американский игрок НБА, представляющий команду «Вашингтон Уизардс», Крис Миддлтон посвятил своему бывшему клубу «Милуоки Бакс» трогательное прощальное письмо после обмена в столичную команду.

«12 лет назад я приехал в этот город молодым игроком с большими мечтами. Сегодня я уезжаю чемпионом НБА, трёхкратным участником Матча звёзд, золотым призёром Олимпийских игр и, самое главное, человеком, которому «Милуоки» помог стать той личностью и тем игроком, которым я являюсь сегодня.

С того момента как я переступил порог этого города, вы приняли меня в свои объятия. Вместе мы пережили годы перестройки, появление претендента на чемпионство и в конечном счёте — незабываемое путешествие к титулу НБА 2021 года. Эта волшебная серия останется со мной навсегда — броски в концовке матча, незабываемые победы и, самое главное, возвращение трофея Ларри О'Брайена в Милуоки спустя 50 лет.

Обращаюсь к невероятным поклонникам «Бакс»: ваша страсть и поддержка на всех этапах развития были просто потрясающими. Начиная с первых дней в «Брэдли-центре» и заканчивая энергией на «Файсерв-форуме» и заканчивая многолюдными улицами во время нашего чемпионства — то, как весь город сплачивается вокруг своей команды, является тем особенным, чем я всегда буду дорожить.

Организации «Бакс»: спасибо вам за веру в меня, за то, что развивали меня и дали возможность вырасти из рядового игрока в звезду мирового уровня и чемпиона.

Сообществу Милуоки: этот город стал моим домом. Выстроенные отношения, общественные инициативы, над которыми мы работали вместе, и бесчисленные воспоминания, полученные как на корте, так и за его пределами, останутся со мной навсегда. Начиная эту новую главу, я радуюсь открывающимся возможностям. Но Милуоки всегда будет занимать особое место в моём сердце. Это не прощание — это благодарность вам», — написал Миддлтон в социальных сетях.

Материалы по теме
Видео
В «Голден Стэйт Уорриорз» продемонстрировали внедрение роботов в тренировочный процесс
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android