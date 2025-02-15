Крис Миддлтон посвятил трогательное письмо «Милуоки Бакс» после обмена

33-летний звёздный американский игрок НБА, представляющий команду «Вашингтон Уизардс», Крис Миддлтон посвятил своему бывшему клубу «Милуоки Бакс» трогательное прощальное письмо после обмена в столичную команду.

«12 лет назад я приехал в этот город молодым игроком с большими мечтами. Сегодня я уезжаю чемпионом НБА, трёхкратным участником Матча звёзд, золотым призёром Олимпийских игр и, самое главное, человеком, которому «Милуоки» помог стать той личностью и тем игроком, которым я являюсь сегодня.

С того момента как я переступил порог этого города, вы приняли меня в свои объятия. Вместе мы пережили годы перестройки, появление претендента на чемпионство и в конечном счёте — незабываемое путешествие к титулу НБА 2021 года. Эта волшебная серия останется со мной навсегда — броски в концовке матча, незабываемые победы и, самое главное, возвращение трофея Ларри О'Брайена в Милуоки спустя 50 лет.

Обращаюсь к невероятным поклонникам «Бакс»: ваша страсть и поддержка на всех этапах развития были просто потрясающими. Начиная с первых дней в «Брэдли-центре» и заканчивая энергией на «Файсерв-форуме» и заканчивая многолюдными улицами во время нашего чемпионства — то, как весь город сплачивается вокруг своей команды, является тем особенным, чем я всегда буду дорожить.

Организации «Бакс»: спасибо вам за веру в меня, за то, что развивали меня и дали возможность вырасти из рядового игрока в звезду мирового уровня и чемпиона.

Сообществу Милуоки: этот город стал моим домом. Выстроенные отношения, общественные инициативы, над которыми мы работали вместе, и бесчисленные воспоминания, полученные как на корте, так и за его пределами, останутся со мной навсегда. Начиная эту новую главу, я радуюсь открывающимся возможностям. Но Милуоки всегда будет занимать особое место в моём сердце. Это не прощание — это благодарность вам», — написал Миддлтон в социальных сетях.