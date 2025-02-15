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Кесслер Эдвардс отреагировал на неожиданное решение «Далласа» выпустить его в основе

Кесслер Эдвардс отреагировал на неожиданное решение «Далласа» выпустить его в основе
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24-летний лёгкий форвард «Даллас Маверикс» Кесслер Эдвардс дал комментарий по поводу неожиданного для него решения команды выпустить его в основном составе против «Майами Хит» в рамках матча регулярного чемпионата НБА (Национальной баскетбольной ассоциации).

«Не мог поверить, что «Маверикс» заявили меня [лёгкого форварда] на матч на позиции центрового. Товарищи по команде старались мне всячески помогать. Тренер также всё время подсказывает», — приводит слова Эдвардса портал Clutch Points.

Напомним, «Даллас» победил «Майами» в выездном матче со счётом 118:113. Эдвардс набрал в матче 15 очков, сделал девять подборов и три передачи, проведя на площадке 40 минут игрового времени.

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