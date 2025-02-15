Андрей Ведищев рассказал о своей цели в роли тренера команды на Матче звёзд Единой лиги

Президент и главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался по поводу предстоящего Матча звёзд Единой лиги ВТБ, на котором он возглавит команду «Хозяева».

«Когда тебя выбирают тренером на Матч звёзд — это большая честь. Сейчас в противостоянии «Хозяева — Гости» счёт 3-3. Значит, наша задача — выйти вперёд. Буду настраивать нашу команду не просто на победу, а на красивую победу. Соперник сложный, но тем почётнее будет их обыграть.

С нетерпением жду встречи со своей звёздной командой. Уверен, что этот матч принесёт новый интересный опыт. Увидимся на звёздном уикенде! Нас всех ждёт яркое и незабываемое шоу!» — приводит слова Ведищева пресс-служба команда.

16 февраля в Москве на «ВТБ Арене» состоится Матч всех звёзд Единой лиги.