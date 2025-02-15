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Леброн Джеймс рассказал о своём настрое на предстоящий Матч звёзд НБА

Леброн Джеймс рассказал о своём настрое на предстоящий Матч звёзд НБА
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40-летний звёздный американский баскетболист, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), играющий на позиции форварда за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброн Джеймс рассказал о своём настрое накануне предстоящего Матча всех звёзд НБА.

«У меня осталось не так много времени, а тем более у меня не так много подобных матчей в будущем. Я помню об этом факторе и не могу принимать происходящее как должное. Скоро все это закончится», – приводит слова Джеймса Fadeawayworld.

Стоит отметить, что для Леброна предстоящий Матч звёзд НБА станет уже 21-м в карьере. Этот матч состоится в ночь с 16 на 17 февраля.

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