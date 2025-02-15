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Стив Керр высказался о нежелании Кевина Дюранта возвращаться в «Уорриорз»

Стив Керр высказался о нежелании Кевина Дюранта возвращаться в «Уорриорз»
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59-летний бывший американский профессиональный баскетболист, в данный момент работающий главным тренером клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз», Стив Керр высказался о нежелании звёздного игрока и двукратного чемпиона североамериканской лиги Кевина Дюранта, выступающего за «Финикс Санз», возвращаться в состав «воинов».

«Я нисколько не виню Кевина за то, что он не хочет возвращаться к нам. Он терпел столько насмешек, когда ему говорили: «О, ты переходишь только к фаворитам и победителям». А потом он становится MVP финала два года подряд. Но, похоже, его всё ещё критикуют», — приводит слова Керра издание Sports Illustrated.

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