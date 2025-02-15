Джеймс Харден рассказал, почему отыграл в матче с «Ютой» 49 минут

35-летний звёздный американский баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» на позиции разыгрывающего и атакующего защитника, Джеймс Харден прокомментировал игру с «Ютой Джаз», в которой отыграл 49 минут. Напомним, «Клипперс» одержали победу в овертайме со счётом 120:116.

«Я сказал Ти-Лю [Тайрону Лю], чтобы он не выводил меня из игры. Для нас это была обязательная победа. Нам нужно было уйти на перерыв [из-за Матча звёзд] в хорошей победной форме», — приводит слова Хардена издание Hardwood Heroics.

В матче с «Джаз» Харден набрал 32 очка, 10 подборов, семь передач, два блок-шота, три перехвата при трёх потерях за 49 минут, проведённых на площадке.