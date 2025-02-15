Джеймс Харден рассказал, почему отыграл в матче с «Ютой» 49 минут
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35-летний звёздный американский баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» на позиции разыгрывающего и атакующего защитника, Джеймс Харден прокомментировал игру с «Ютой Джаз», в которой отыграл 49 минут. Напомним, «Клипперс» одержали победу в овертайме со счётом 120:116.
НБА — регулярный чемпионат
14 февраля 2025, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
116 : 120
ОТ
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Филиповски - 20, Маркканен - 20, Коллинс - 17, Кольер - 16, Джордж - 13, Сенсабо - 10, Джузэнг - 8, Михайлюк - 7, Поттер - 3, Уильямс - 2, Кесслер, Мартин
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 41, Харден - 32, Симмонс - 12, Зубац - 10, Джонс - 8, Богданович - 7, Батюм - 6, Данн - 4, Боучэмп, Миллер, Кристи, Браун, Джонс, Миллз
«Я сказал Ти-Лю [Тайрону Лю], чтобы он не выводил меня из игры. Для нас это была обязательная победа. Нам нужно было уйти на перерыв [из-за Матча звёзд] в хорошей победной форме», — приводит слова Хардена издание Hardwood Heroics.
В матче с «Джаз» Харден набрал 32 очка, 10 подборов, семь передач, два блок-шота, три перехвата при трёх потерях за 49 минут, проведённых на площадке.
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