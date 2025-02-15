Стефен Карри прокомментировал отказ Кевина Дюранта возвращаться в «Уорриорз»

36-летний американский баскетболист, с 2009 года выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, четырёхкратный чемпион североамериканской лиги Стефен Карри высказался о нежелании Кевина Дюранта («Финикс Санз») возвращаться в состав «воинов».

«Нужно, чтобы все были готовы играть и защищать цвета клуба, независимо от того, какая у вас история и предыстория. И я уважаю Кей Ди… Просто мы все хотим убедиться, что кто-то хочет быть в том или ином месте. Кроме этого, я не пытался никогда убедить кого-то быть там, где он не хочет находиться и играть», — приводит слова Карри издание Sports Illustrated.