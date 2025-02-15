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Эдриан Войнаровски получил высокую награду за журналистскую работу

Эдриан Войнаровски получил высокую награду за журналистскую работу
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Бывший известный инсайдер ESPN американец Эдриан Войнаровски получил награду Curt Gowdy Media Award за вклад в развитие жанра срочных новостей. Об этом сообщает портал Clutch Points.

«Я всегда мечтал стать спортивным журналистом, и эта награда — настоящая честь для меня. Хочу выразить благодарность всем, кто верил в меня, предоставлял мне возможности и помогал на этом пути», — сказал Войнаровски.

Напомним, в сентябре прошлого года 55-летний Эдриан Войнаровски объявил о завершении карьеры журналиста и вернулся в родной университет Сент-Баневентура в качестве генерального менеджера баскетбольной команды.

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