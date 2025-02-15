Глава Совета тренеров Евролиги: Матч звёзд ЕЛ и с НБА не надо сравнивать — намного лучше

Исполнительный директор Совета тренеров Евролиги серб Горан Шашич высоко оценил организацию Матча всех звёзд Единой лиги.

«Я всегда приезжаю на Матч звёзд, чтобы выразить свою поддержку Единой лиге ВТБ. [Президент лиги] Сергей Кущенко меня приглашает, и я ни разу не отказался. И, если говорить откровенно, мне очень нравится шоу-программа Матча звёзд. Мне кажется, это лучшая шоу-программа матчей звёзд в мире. Я даже думаю, тут и с НБА не надо сравнивать — всё намного лучше. Сергей уже много раз доказал, что он не только отличный президент лиги, но и лучший концепт-планировщик. Думаю, многие функционеры должны приехать сюда, посмотреть, как всё организовано, и попробовать сделать у себя что-то подобное. Искренне уверен, что это лучший Матч звёзд в мире», — приводит слова Шашича ТАСС.