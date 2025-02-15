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Глава Совета тренеров Евролиги: Матч звёзд ЕЛ и с НБА не надо сравнивать — намного лучше

Глава Совета тренеров Евролиги: Матч звёзд ЕЛ и с НБА не надо сравнивать — намного лучше
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Исполнительный директор Совета тренеров Евролиги серб Горан Шашич высоко оценил организацию Матча всех звёзд Единой лиги.

«Я всегда приезжаю на Матч звёзд, чтобы выразить свою поддержку Единой лиге ВТБ. [Президент лиги] Сергей Кущенко меня приглашает, и я ни разу не отказался. И, если говорить откровенно, мне очень нравится шоу-программа Матча звёзд. Мне кажется, это лучшая шоу-программа матчей звёзд в мире. Я даже думаю, тут и с НБА не надо сравнивать — всё намного лучше. Сергей уже много раз доказал, что он не только отличный президент лиги, но и лучший концепт-планировщик. Думаю, многие функционеры должны приехать сюда, посмотреть, как всё организовано, и попробовать сделать у себя что-то подобное. Искренне уверен, что это лучший Матч звёзд в мире», — приводит слова Шашича ТАСС.

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