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Стефен Карри ответил, ожидает ли присоединения к «Голден Стэйт» Леброна и Дюранта

Стефен Карри ответил, ожидает ли присоединения к «Голден Стэйт» Леброна и Дюранта
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил, ожидает ли присоединения к своей команде Леброна Джеймса и Кевина Дюранта.

«Как вы недавно видели, эта лига полна неожиданностей, поэтому никогда нельзя говорить «никогда». Я считаю, что сейчас это забавно, поскольку есть фотография нашей сборной США, на которой мы все трое вместе. Это был бы хороший заголовок. Но, опять же, я думаю, что в этой лиге возможно всё, и в то же время ничто не исключено. Мне, конечно, понравилось играть с ними, но это и не фантастический баскетбол. Нужно быть реалистом», — приводит слова Карри портал Fadeaway World.

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