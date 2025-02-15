Стефен Карри ответил, ожидает ли присоединения к «Голден Стэйт» Леброна и Дюранта

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил, ожидает ли присоединения к своей команде Леброна Джеймса и Кевина Дюранта.

«Как вы недавно видели, эта лига полна неожиданностей, поэтому никогда нельзя говорить «никогда». Я считаю, что сейчас это забавно, поскольку есть фотография нашей сборной США, на которой мы все трое вместе. Это был бы хороший заголовок. Но, опять же, я думаю, что в этой лиге возможно всё, и в то же время ничто не исключено. Мне, конечно, понравилось играть с ними, но это и не фантастический баскетбол. Нужно быть реалистом», — приводит слова Карри портал Fadeaway World.