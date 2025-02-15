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Инсайдер сообщил, какая команда НБА была заинтересована в подписании Бена Симмонса

Инсайдер сообщил, какая команда НБА была заинтересована в подписании Бена Симмонса
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Известный американский инсайдер Марк Стейн сообщил, какая команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) была заинтересована в подписании 28-летнего австралийского разыгрывающего защитника Бена Симмонса.

«Источники в лиге сообщают, что руководство „Далласа“ было заинтересовано в участии в торгах по выкупу Бена Симмонса, который быстро присоединился к „Лос-Анджелес Клипперс“ после переговоров о его переходе из „Бруклин Нетс“. Он привлёк внимание „Маверикс“ в качестве небольшого центрового», — написал Стейн в своём блоге.

Ранее Симмонс прокомментировал дебютную игру в составе «Лос-Анджелес Клипперс».

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