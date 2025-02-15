Эксперт: Кевин Дюрант погубил свою карьеру, когда покинул «Голден Стэйт Уорриорз»

Североамериканский журналист и известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Колин Коухерд утверждает, что лидер «Финикс Санз» Кевин Дюрант полностью уничтожил своё наследие после того, как покинул «Голден Стэйт Уорриорз».

«Кевин Дюрант погубил свою карьеру. Он действительно это сделал. В то время, когда он играл за «Голден Стэйт», половина людей, освещавших лигу, говорили, что он был лучше Леброна.

Он победил Леброна, был лучшим игроком атаки, а также заставил Стефа выглядеть маленьким. Кевин дважды становился MVP финала. Лига посчитала это несправедливым. Адаму Сильверу было не по себе от того, насколько они доминировали. И тогда Дюрант решил: «Хочу пойти и сыграть с Кайри в «Бруклин Нетс». Чёрт возьми.

Разница между Леброном и КейДи не в их играх. Они оба — величайшие игроки всех времён. Разница между Леброном и Кевином в том, что Джеймс больше похож на Гордона Рамзи или Jay-Z. Эти парни позиционируют себя так: «Я не бизнесмен. Я и есть бизнес, чувак». А Дюрант больше похож на артиста, который в середине тура отменяет его и ввязывается в драку со своим барабанщиком», — приводит слова Коухерда портал Fadeaway World.