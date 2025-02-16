Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Не виню Кевина». Керр — о нежелании Дюранта возвращаться в «Голден Стэйт»

«Не виню Кевина». Керр — о нежелании Дюранта возвращаться в «Голден Стэйт»
Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр отреагировал на нежелание лидера «Финикс Санз» Кевина Дюранта возвращаться в состав «воинов».

«Я ни в коем случае не виню Кевина за то, что он не захотел всё начинать сначала. Когда он подписал контракт с «Голден Стэйт» в качестве свободного агента в 2016 году, он услышал много неприятных вещей. Однако затем он дважды подряд становился MVP финала. Кажется, его до сих пор критикуют. Зачем ему снова сталкиваться с этим?» — приводит слова Керра портал Hoopshype.

Ранее Стефен Карри ответил, ожидает ли присоединения к «Голден Стэйт» Леброна Джеймса и Дюранта.

Материалы по теме
Стефен Карри ответил, ожидает ли присоединения к «Голден Стэйт» Леброна и Дюранта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android