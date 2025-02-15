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Стефен Карри назвал игрока, без которого «Голден Стэйт» не стал бы чемпионом НБА

Стефен Карри назвал игрока, без которого «Голден Стэйт» не стал бы чемпионом НБА
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36-летний американский разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри назвал игрока, без которого его команда не смогла бы стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Влияние Андре на игру, его IQ [просто впечатляет]. Очевидно, что мы не стали бы чемпионами НБА без него», — приводит слова Карри портал Hoopshype.

Напомним, американский атлет играл на позиции лёгкого форварда. Андре был выбран под девятым номером на драфте НБА в 2004 году клубом «Филадельфия Сиксерс». В калифорнийский коллектив Игуодала перешёл в 2013 году и выступал в их составе до 2019-го. Затем Андре на два года ушёл сначала в «Гриззлиз», а после — в «Хит».

В 2021 году Игуодала вновь вернулся в «Голден Стэйт» и в этом же сезоне завоевал четвёртый титул. Спортсмен является олимпийский чемпионом (2012) и чемпионом мира (2010).

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