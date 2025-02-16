Адам Сильвер отреагировал на резонансный обмен Лука Дончич — Энтони Дэвис

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер отреагировал на недавний громкий обмен с участием словенского разыгрывающего Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я был удивлён, когда услышал об этом обмене. Я даже не знал, что Лука Дончич может быть игроком, которого планируют обменять. Для меня это стало настоящей новостью», — заявил Сильвер во время пресс-конференции в рамках звёздного уикенда НБА.

Напомним, по итогам этого обмена бигмен Энтони Дэвис перешёл в «Даллас». В первой же игре Дэвис получил повреждение. В 2020 году Энтони помог «Лейкерс» выиграть чемпионат.