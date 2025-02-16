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Игрок Лиги развития стал автором исторического достижения в конкурсе данков НБА

Игрок Лиги развития стал автором исторического достижения в конкурсе данков НБА
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Сегодня, 16 февраля, в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся конкурсный день, включавший соревнования по навыкам, трёхочковым броскам и данкам.

Интересен тот факт, что защитник фарм-клуба «Орландо Мэджик» Мак Маккланг уже третий год подряд участвовал в конкурсе по броскам сверху и дошёл до финала, где встретился с новичком «Сан-Антонио» Стефаном Каслом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В итоге Маккланг одержал победу, став первым в истории конкурса, кому удалось выиграть его трижды подряд. Мак в нынешнем регулярном сезоне НБА появился на площадке всего один раз, а за всю карьеру — пять.

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