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«Привлекло наше внимание». Адам Сильвер — о сорванной сделке между «Лейкерс» и «Шарлотт»

«Привлекло наше внимание». Адам Сильвер — о сорванной сделке между «Лейкерс» и «Шарлотт»
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер прокомментировал несостоявшийся обмен между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Шарлотт Хорнетс», где главным фигурантом стал молодой центровой «Шарлотт» Марк Уильямс.

«Более глобальный вопрос, который отражен в вашем вопросе, — существует ли в наши дни в спортивной науке иной стандарт, который мы должны применять при оценке физического состояния игроков в рамках обменов? Это то, что лиге стоит изучить. Могу сказать, что подобные ситуации возникают крайне редко. Честно говоря, за время моего руководства я не припомню случаев, чтобы сделка была оспорена из-за того, что игрок не прошёл медицинский осмотр. Хотя, по сути, здесь неизбежно присутствует определённая доля субъективности в том, где именно устанавливается стандарт. Посмотрим, какое решение примет «Шарлотт», но в любом случае это привлекло наше внимание.

Мы понимаем, что в процессе обменов между командами важно минимизировать неопределённость, и это, безусловно, положительный момент. Как я уже говорил, для игроков, вовлечённых в обмены, это может быть крайне стрессовым опытом. Не менее сложно думать, что тебя уже обменяли, а затем понять, что обмена не произошло. Это создаёт неудобства для самого игрока, его товарищей по команде и всей организации. Мы обязательно изучим этот аспект. Я бы сказал, что это одна из тех областей, где здоровье и благополучие игроков выходят на первый план. В последние годы медицинская наука сделала огромный шаг вперёд, а правило, которое сейчас интерпретируется таким образом, в лиге не менялось на протяжении десятилетий», — приводит слова Сильвера CBS Sports.

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