Команда Дёмина обыграла университет Канзаса в NCAA. Егор набрал пять очков

В ночь с 15 на 16 февраля мск в штате Юта (США) завершился баскетбольный матч Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором встретились команды университета Бригама Янга (BYU) и университета «Канзас Стэйт Уайлдкэтс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 80:65.

В стартовой пятёрке BYU сыграл 18-летний российский баскетболист Егор Дёмин. На счету Егора пять набранных очков, один подбор и восемь результативных передач. Дёмин провёл на площадке 25 минут.

Отметим, Дёмин лидирует в команде по среднему количеству передач (5,4) и перехватов (1,3) за игру.

У кого больше всех очков в НБА: