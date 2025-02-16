Результаты матчей команд российских игроков в NCAA. Почти все одержали победы

В ночь с 15 на 16 февраля прошёл игровой день в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором участие приняли сразу четверо российских игроков. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня матчей соотечественников.

Результаты игр российских баскетболистов в NCAA 16 февраля

«Джэксонвилл Стейт Геймкокс» — «Луизиана Тек Бульдогс» — 70:68. Команда 20-летнего воспитанника «Локомотива-Кубань» Ярослава Нягу одержала победу. На счету Ярослава одно очко, пять подборов, два блок-шота и две потери за 19 минут игрового времени.

«Дрексель Дрэгонз» — «Уильямс энд Мэри Трайб» — 59:72. Коллектив 21-летнего Виктора Панова стал единственной командой с россиянином, уступившей этой ночью. На счету Панова ноль очков (одна попытка броска с игры), пять подборов, одна передача и один перехват за 13 игровых минут.

«Клемсон Тайгерз» — «Флорида Стэйт Семинолес» — 72:46. Виктор Лахин поучаствовал в разгромной победе своей команды, набрав девять очков, совершив восемь подборов, отдав две передачи, сделав два перехвата при одной потере.

Университет Бригама Янга — «Канзас Стэйт Уайлдкэтс» — 80:65. Егор Дёмин отыграл 25 минут и записал на свой счёт пять очков и восемь передач при двух потерях.